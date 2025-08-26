Una película española que incomoda y cuestiona tradiciones en Netflix

Netflix tiene una película que remueve ideas, despierta risas y genera debate. “La familia perfecta” presenta a Lucía, una mujer atrapada en su formalidad, que enfrenta una situación inesperada cuando conoce a la extravagante familia de la novia de su hijo.

La historia presenta contrastes culturales, sociales y emocionales. Lucía, encarnada por Belén Rueda, se enfrenta a un mundo que choca con sus valores tradicionales. La tensión se convierte en comedia, pero también en un espejo de la vida real, donde las diferencias familiares generan choques y risas en igual medida.

El personaje de José Coronado funciona y le da equilibrio a una historia que, aunque ligera, plantea preguntas profundas sobre los sacrificios que se hacen por amor y el precio de renunciar a los sueños en nombre de la pareja. Ese trasfondo es lo que sostiene la atención.

La película toca la crisis de la mediana edad, la multiculturalidad y la reivindicación femenina, sin caer en un tono sermoneador. Sin embargo, para muchos resulta polémico el retrato de los hombres como figuras ingenuas y torpes, lo que despierta discusiones entre quienes ven humor y quienes sienten un mensaje forzado.

La historia no busca ser perfecta, más bien refleja imperfecciones con humor. Hay momentos en que la exageración parece intencional, como si el guión quisiera incomodar y hacer reír al mismo tiempo.