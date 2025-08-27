Este actor español que arrasa en Netflix tiene una película que mezcla el crimen y el terror

La plataforma de streaming presenta una historia basada en un caso real que está conquistando a todos.

Luis Zahera es uno de los actores españoles que está conquistando Netflix con sus actuaciones intensas y atrapantes. Protagonista en varias películas como As bestas, Tierra de nadie, El reino o Pájaros han cautivado a espectadores, y vuelve a llamar la atención con El correo, una película que se ha convertido en tendencia.

La premisa del film dice: “Ivan, un joven ambicioso del barrio de Vallecas, en Madrid, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Pero esto no es suficiente ya que Iván aspira a más”.

Este es el papel que más le gusta a la estrella de Entrevías Luis Zahera. Luis Zahera, el protagonista de la película de Netflix que es tendencia. Archivo.

Esta película de Netflix está inspirada en la historia de Daniel Calparsoro quien fue protagonista de una operación de blanqueo de dinero revelada por el caso de Hervé Falciani en 2008, un ingeniero informático que filtró más de 130 mil clientes con cuentas ocultas con el objetivo de evadir impuestos.

El protagonista es Iván, un joven de origen humilde que comienza a trabajar como aparcacoches y se ve atraído por el mundo del crimen. Él adquiere su nuevo puesto como transportista de dinero en una organización dedicada al lavado de dinero. Iván es interpretado por Arón Piper.