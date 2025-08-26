Una película española en Netflix que incomoda y cuestiona tradiciones

Esta película española funciona como un retrato satírico de la vida moderna. La risa surge de la incomodidad.

Netflix tiene una película que remueve ideas, despierta risas y genera debate. “La familia perfecta” presenta a Lucía, una mujer atrapada en su formalidad, que enfrenta una situación inesperada cuando conoce a la extravagante familia de la novia de su hijo.

Una película incómoda La historia presenta contrastes culturales, sociales y emocionales. Lucía, encarnada por Belén Rueda, se enfrenta a un mundo que choca con sus valores tradicionales. La tensión se convierte en comedia, pero también en un espejo de la vida real, donde las diferencias familiares generan choques y risas en igual medida.

netflix2 Esta película divide las opiniones. El personaje de José Coronado funciona y le da equilibrio a una historia que, aunque ligera, plantea preguntas profundas sobre los sacrificios que se hacen por amor y el precio de renunciar a los sueños en nombre de la pareja. Ese trasfondo es lo que sostiene la atención.

netflix4 La película toca la crisis de la mediana edad, la multiculturalidad y la reivindicación femenina, sin caer en un tono sermoneador. Sin embargo, para muchos resulta polémico el retrato de los hombres como figuras ingenuas y torpes, lo que despierta discusiones entre quienes ven humor y quienes sienten un mensaje forzado.