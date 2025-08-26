En Netflix: la película británica que está por estrenar y revive el espíritu del policial inglés

El Club del Crimen de los Jueves llega a Netflix el 28 de agosto. Una película británica con humor, misterio y un elenco estelar.

El Club del Crimen de los Jueves revive el espíritu del policial inglés con un elenco estelar y una historia que ya genera expectativa. Foto: Archivo

Aunque agosto está por terminar, Netflix continúa con los estrenos ideales para maratonear. En esta ocasión, es el turno de quienes disfrutan de los clásicos policiales ingleses, con una película que combina misterio, humor y una historia para el recuerdo.

El Club del Crimen de los Jueves es una producción protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, entre otros. Se estrena el próximo 28 de agosto de 2025 y está basada en la exitosa novela homónima de Richard Osman, que ya genera ansiedad entre los fans.

shutterstock_2147912439 Helen Mirren y Pierce Brosnan protagonizan la nueva película de Netflix. Foto: Archivo Dirigida por Chris Columbus (Harry Potter, Mi pobre angelito), la historia sigue a cuatro jubilados que se reúnen cada semana para investigar crímenes sin resolver… hasta que uno de ellos se vuelve real.

De qué trata el nuevo estreno Joyce, una viuda recién llegada a la residencia Cooper Chase, es reclutada por Elisabeth, una exespía del MI5. Junto a Ron e Ibrahim, forman un club amateur de detectives que investiga casos fríos por diversión. Pero cuando un promotor inmobiliario aparece muerto en el barrio, el juego se transforma en una investigación real que los pone en peligro.

La película mezcla el estilo clásico del “whodunit” con humor británico y una estética elegante, en la línea de Puñales por la espalda y Enola Holmes.