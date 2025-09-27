Ángela Leiva llega con todo su brillo a Mendoza para repasar 15 años de carrera: "Disfruto de lo que hago"

Ángela Leiva se encuentra inmersa en uno de los tours más ambiciosos de su carrera. La aclamada cantautora, que celebra más de quince años de éxitos ininterrumpidos, regresó a la provincia de Mendoza con su imponente show “Mi Voz para el Mundo”, una propuesta que ya ha conquistado decenas de escenarios en todo el país.

Los fanáticos mendocinos tendrán una doble oportunidad de ver a la artista en vivo este fin de semana, consolidando a Leiva como una de las figuras esenciales de la música popular argentina. El primer encuentro con el público mendocino se produjo el viernes 26 de septiembre en el Teatro Ducal de Rivadavia. El segundo concierto , y la más esperada, será este sábado 27 de septiembre en el imponente Arena Maipú Stadium. Los tickets para este segundo show se pueden adquirir por Ticketek.com.ar o en la boletería del estadio solamente en efectivo.

Con una propuesta innovadora, Ángela Leiva invita a sus seguidores a revivir no solo sus grandes hits que la consagraron, sino también su música más reciente. “Mi voz para el mundo” es la ocasión perfecta para cruzarse con quienes la siguen desde hace años y con quienes quiere conectar horas antes a través de la siguiente entrevista exclusiva que compartió con MDZ Show.

- "Mi voz para el mundo" es un título potente, casi una declaración de principios. ¿Qué significa para vos llevar tu voz desde Argentina hacia otros escenarios internacionales?

- Es una manifestacion de mi gran deseo de ser una artista internacional, llevar mi voz al mundo justamente, mis canciones, mi música y representar a mi país. Ese es el deseo más grande que tengo y dentro de ese sueño hay otros que se dan la mano y lo confoman.

angelaleivaok_1375694357 Ángela Leiva dará dos shows en Mendoza. Prensa

- Tu nueva canción "Ya me olvidé" tiene una fuerte impronta mexicana. ¿Qué encontraste en la música y cultura de México que dialoga tan bien con tu estilo y tu historia personal?

- Soy muy fan de toda la música mexicana, de todos sus hilos, de las voces mexicanas y grandes cantantes. Voy a México y me siento como en casa, no me pasa siempre y tengo la suerte de viajar mucho y sentir eso. Creo que de alguna manera mi música fue evolucionando a ser un homenaje y con una gran influencia de México.

- En este tour repasas tus 15 años de carrera. Si tuvieras que elegir un momento bisagra que cambió el rumbo de tu camino artístico, ¿cuál sería y por qué?

- Hace siete años atrás fue mi momento bisagra, inclúida la pandemia pero comencé un año antes. Para mi fue una oportunidad de crecer, de dar pasos gigantes en mi carrera con grandes decisiones que a veces son difíciles, pero estoy muy orgullosa de haberlas tomado muy bien y de lo que con eso he logrado.

angelaleivaok_1375694389 La artista cumple 15 años en la música. Prensa

- Mendoza será testigo de dos funciones muy distintas: un teatro y un estadio. ¿Cómo cambia tu manera de conectar con el público según el espacio?

- Hay público para todo y eso es lo lindo. Recalco que tengo una gran variedad de público y es maravilloso para mí porque me da un gran abanico de posibilidades y, por eso, me encanta tener esas dos experiencias.

- Después de más de 40 conciertos programados en el país, ¿cómo te preparás emocional y físicamente para sostener un tour de esta magnitud sin perder la esencia de cada show? ¿Qué tendrá de condimento especial los eventos en Mendoza y por qué nadie se lo debería perder?

- Lo que a mi me impulsa a seguir y estar conectada con el brillo y la diversión es justamente eso: darme cuenta de que estoy ahí porque disfruto de lo que hago y me tengo que pulir para brillar.

Mendoza siempre me ha brindado su cariño, siempre ha estado al pie del cañón con cada proyecto, lanzamiento y canción. Les debo así que cada concierto que puedo dar es devolverle un poco de todo el cariño que me han brindado por estos años...