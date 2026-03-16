La delicada declaración de Jorge Rial sobre el gobierno de Javier Milei: "Va rumbo a ser un..."

Tras el regreso de Cónclave, los cuatro periodistas que encabezaron la primera edición volvieron con los últimos temas más polémicos de la política.

Cónclave regresó en su segunda temporada por medio de Carnaval Stream. Sus protagonistas volvieron al mejor estilo "lengua karateca" y las declaraciones no pasaron desapercibidas. En una puesta en escena renovada y con una mesa confrontativa, Alejandro Fantino, Fabián Doman, Jorge Rial y Viviana Canosa no se limitaron a la hora de emitir juicios hacia el gobierno de Javier Milei.

Entre las diversas frases y temas que quedaron marcando la agenda tras la transmisión, la figura del vocero presidencial, Manuel Adorni, se convirtió en el protagonista central del debate. Sin embargo, en medio de críticas generalizadas y defensas cruzadas, fue Jorge Rial quien emitió una de las opiniones más delicadas y resonantes en el regreso del ciclo de streaming.

El cruce entre Rial y Fantino Embed - Jorge Rial En Carnaval Stream El exconductor de Intrusos tomó la palabra para lanzar una dura advertencia sobre el accionar del oficialismo: "Es un régimen... va rumbo a eso. Este gobierno va rumbo a ser un régimen, nos espían. El Jefe de Gabinete ayer describió un estado policial", sentenció, encendiendo las alarmas en el estudio.

La contundencia de sus palabras generó una reacción inmediata en la mesa. Alejandro Fantino salió a frenarlo en seco y cuestionar la magnitud de su afirmación: "Vos hablás de régimen, ¿fuiste a buscar el término en los manuales de ciencias políticas?", retrucó, intentando llevar la discusión a un plano más técnico.