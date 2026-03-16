La segunda edición del megafestival reunirá a exponentes clave de la escena musical local. El evento, con entrada libre y gratuita, será el epicentro de los festejos este 21 y 22 de marzo.

La tradición cervecera y la potencia de la escena musical argentina vuelven a converger en Godoy Cruz. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, a partir de las 19 horas, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será el escenario de la segunda edición del Festival de San Patricio. Tras una primera entrega en 2025 que logró convocar a más de 20.000 personas, la apuesta de este año busca consolidar definitivamente al municipio como un polo cultural y una verdadera "Ciudad Cervecera".

Todos los detalles de la celebración ¡Nos preparamos para una nueva edición de San Patricio en Godoy Cruz!El 21 y 22 de marzo, des Festival San Patricio. IG @godoycruz.mza El plato fuerte de ambas jornadas será, sin duda, su curaduría musical, diseñada para hacer vibrar al público con propuestas que recorren el indie, el rock y la fusión. El sábado 21, la energía comenzará a subir con las presentaciones de Camila Coccia y el rock de Santo Tabú, para culminar con el esperado cierre a cargo de Spaghetti Western, una banda que sigue marcando el pulso y la evolución de la escena independiente.

Por su parte, el domingo 22 mantendrá la intensidad en alto con los imponentes arreglos de vientos de Brassass y el estilo de La Colonia Subsiste. El broche de oro del festival estará en manos de La Skandalosa Tripulación, una de las formaciones más convocantes de la región, garantizando un cierre a puro salto y adrenalina.

Embed - Vuelve el Festival San Patricio a Godoy Cruz, gratis: fechas, artistas y todo lo que tenés que saber Más allá de los escenarios, el inmenso predio ofrecerá una experiencia inmersiva completa. Los asistentes podrán recorrer más de 20 puestos de cervecerías artesanales mendocinas, acompañados por un amplio patio gastronómico y foodtrucks. Además, el evento sumará el clásico paseo de emprendedores locales "Flor de Feria" y el colorido y siempre llamativo Torneo de Combate Medieval.