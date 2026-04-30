En qué plataforma está disponible El diablo viste a la moda para ver antes de la secuela en cines
A casi dos décadas de su estreno, la historia de la revista Runway sigue cautivando a nuevas generaciones con sus diálogos memorables.
El universo de la moda y el cine tiene hitos que no conocen el paso del tiempo, y El diablo viste a la moda es, sin dudas, uno de ellos. Estrenada originalmente en 2006, la cinta logró algo que pocas producciones consiguen: transformar una sátira sobre la industria editorial en un manual de estilo y comportamiento que hoy, en pleno 2026, mantiene su frescura intacta.
El interés por esta historia se renueva con una fuerza particular hoy, 30 de abril, fecha en la que su secuela llega finalmente a las salas de cine de Latinoamérica.
Un duelo actoral que definió una época
La trama nos sumerge en la vida de Andy Sachs, una periodista con aspiraciones intelectuales interpretada por Anne Hathaway, quien termina como asistente de la implacable Miranda Priestly. La actuación de Meryl Streep elevó el nivel del film, alejándose de los estereotipos de villana convencional para ofrecer un personaje complejo que inspira tanto terror como admiración.
Críticos de la talla de A. O. Scott han destacado que la sutileza de Streep convirtió a Miranda en una figura mítica, capaz de destruir una carrera con un simple movimiento de labios.
Para quienes deseen repasar los momentos más tensos en la redacción de la revista Runway o redescubrir el talento de Emily Blunt y Stanley Tucci, la película original se encuentra disponible en las plataformas de streaming, particularmente en Disney+ para los argentinos. Es la oportunidad ideal para analizar la transformación de Andy en un entorno de exigencia extrema, donde "un millón de chicas matarían por ese empleo".
Con una aprobación sostenida en sitios especializados como Rotten Tomatoes, la película trasciende la etiqueta de comedia ligera. Su retrato de la ambición, los sacrificios personales y la ética laboral sigue generando debates.