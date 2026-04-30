En qué plataforma está disponible El diablo viste a la moda para ver antes de la secuela en cines

A casi dos décadas de su estreno, la historia de la revista Runway sigue cautivando a nuevas generaciones con sus diálogos memorables.

La película original ya está disponible en plataformas digitales para palpitar el estreno de la segunda parte en cines. / Archivo

El universo de la moda y el cine tiene hitos que no conocen el paso del tiempo, y El diablo viste a la moda es, sin dudas, uno de ellos. Estrenada originalmente en 2006, la cinta logró algo que pocas producciones consiguen: transformar una sátira sobre la industria editorial en un manual de estilo y comportamiento que hoy, en pleno 2026, mantiene su frescura intacta.

El diablo viste a la moda - tráiler

El interés por esta historia se renueva con una fuerza particular hoy, 30 de abril, fecha en la que su secuela llega finalmente a las salas de cine de Latinoamérica.

Un duelo actoral que definió una época La trama nos sumerge en la vida de Andy Sachs, una periodista con aspiraciones intelectuales interpretada por Anne Hathaway, quien termina como asistente de la implacable Miranda Priestly. La actuación de Meryl Streep elevó el nivel del film, alejándose de los estereotipos de villana convencional para ofrecer un personaje complejo que inspira tanto terror como admiración.

Así será la secuela de El Diablo Viste a la moda 2 Foto: IMBD Andy y Miranda, las grandes protagonistas de la película. IMBD