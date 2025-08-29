Anne Hathaway sufrió un blooper en el set de El diablo viste a la moda 2 y lo resolvió con total glamour

El esperado rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda 2 ha generado una gran expectativa e ilusiones. Sin embargo, un inesperado blooper de Anne Hathaway se ha robado todas las miradas. La actriz, fiel a su estilo, demostró su profesionalismo y se levantó con todo el glamour que la caracteriza, convirtiendo un simple resbalón en un momento viral.

Oficialmente, la cuenta regresiva para el estreno de una de las películas más esperadas del próximo año ha comenzado. Con el elenco original, que incluye a Anne Hathaway , Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, el rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda se realiza actualmente en Nueva York.

El rodaje en exteriores permite a los fanáticos ver de cerca a los actores y sus divertidos bloopers.

Debido a que varias de las escenas se filman en exteriores, los fanáticos se han aglomerado en algún rincón de la calle para ver un adelanto de lo que se verá en la pantalla grande en 2026. La filmación en exteriores ha permitido que el público tenga acceso a momentos inusuales, como los bloopers de los actores.

anne hathaway 2 La actriz Anne Hathaway regresa en su papel como Andrea Sachs en la secuela de El diablo viste a la moda 2. X @indie5051

El video viral de Anne Hathaway cayéndose

Precisamente, uno de ellos se ha vuelto viral en las redes sociales. Se trata de un video de Anne Hathaway, vestida como su personaje Andrea ‘Andy’ Sachs, en el que se la ve resbalar por unas escaleras. La actriz, de 42 años, estaba bajando los pocos escalones que la separaban de la vereda cuando se cayó y terminó en el piso con un zapato roto.

El gran blooper de Anne Hathaway en el set de grabación.

El equipo de producción corrió a asistirla, sin embargo, ella no necesitó su ayuda y una vez más demostró toda su experiencia y profesionalismo. Se paró sola con mucha clase y actitud, levantó los brazos y con una sonrisa gritó: "¡Estoy bien!". La reacción de la actriz hizo que todos los que se encontraban alrededor comenzaran a aplaudir efusivamente.