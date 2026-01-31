Un famoso actor de Netflix trabaja en San Clemente del Tuyú y duerme en un balneario: de quién se trata

Los turistas que eligieron San Clemente del Tuyú para sus vacaciones se encontraron con una escena de película, literalmente. Entre las sombrillas y las carpas de un balneario local, el joven que acomoda las reposeras no es un trabajador de temporada más.

Se trata de Julen Katzy , el actor español de 21 años que saltó a la fama internacional interpretando a Leonardo de Guzmán en la exitosa serie de época de Netflix , Valle Salvaje.

El hallazgo fue realizado por las cámaras de América TV Noticias, que captaron al artista lejos de los sets de grabación y con los pies en la arena. Con una humildad que sorprendió a todos, Katzy explicó que su desembarco en Argentina no responde a una estrategia de marketing, sino a una búsqueda personal de autenticidad.

Embed - Un famoso actor de Netflix trabaja en San Clemente del Tuyú y duerme en un balneario 1

"Quería vivir algo diferente. No sé qué me va a traer Argentina ni lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho" , confesó con una sonrisa, mientras mostraba sus tareas diarias de mantenimiento en la playa.

La historia de cómo un actor de una plataforma de streaming termina trabajando en el Partido de la Costa tiene nombre propio: Lucas. El dueño del balneario es tío de un amigo de Julen , y fue quien facilitó la logística para esta aventura. El acuerdo es simple y a la vieja usanza: trabajo a cambio de sustento.

Embed - Un famoso actor de Netflix trabaja en San Clemente del Tuyú y duerme en un balneario 2

"Lucas me dejó un cuarto, me dan de desayunar, de comer y de cenar. A cambio, yo le ayudo acá con lo que necesita", detalló el español, agradecido por la oportunidad de vivir como un local más. Lejos de las comodidades de la industria audiovisual europea, Julen asegura que no planeó demasiado el viaje: "No lo sé ni yo. De un día para el otro dije 'me voy para Argentina'".

Carpero de día, mozo de noche

julen katzy 1 El actor dejó su vida de lujos y ahora trabaja en un balneario. Instagram @julen.katzyfans

Pero la jornada de Katzy no termina cuando baja el sol. Para completar su inmersión en la vida trabajadora, por las noches se desempeña como mozo en una pizzería de la zona. Su filosofía es clara y rompe con el estereotipo de la estrella juvenil:

"Para mí la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente normal". Con una madurez inusual para su edad y su entorno, sentenció: "Yo prefiero la experiencia antes que el dinero".

A pesar de su nuevo rol, el rostro de Leonardo de Guzmán es difícil de ocultar. Julen contó divertido que muchos veraneantes lo miran con duda. "Me dicen: 'Te pareces muchísimo al actor de la novela'. Y yo digo: 'Sí, claro, claro'".