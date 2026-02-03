El nuevo adelanto de El diablo viste a la moda 2 rompió las redes: el regreso de Miranda Priestly y Andrea Sachs

El primer adelanto superó los 2.8 millones de vistas en YouTube en pocas horas, mientras que el teaser anterior rompió récords con 180 millones en 24 horas.

Este año llega la bomba de El diablo viste a la moda 2. / Captura de tráiler

El nuevo trailer de El Diablo Viste a la Moda 2 ha encendido las redes y desatado la euforia de los fans. La esperadísima secuela trae de regreso a las icónicas Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andrea Sachs (Anne Hathaway) junto a Emily Charlton (Emily Blunt), dos décadas después de su explosivo paso por la revista Runway.

Nuevo adelanto de El diablo viste a la moda 2. El adelanto, que ya es viral, promete un reencuentro cargado de sarcasmo, rivalidades y el estilo inconfundible que marcó un antes y un después en la comedia.

Lo que trae el regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs a la pantalla grande La química entre Streep, Hathaway y Blunt sigue intacta, dejando entrever una evolución en sus personajes. En esta nueva película, Andy Sachs irradia una confianza que no tenía en sus comienzos, y sus cejas, un detalle que Emily resalta con humor, parecen ser un símbolo de su empoderamiento.

el diablo viste a la moda 2 - foto El primer adelanto superó los 2.8 millones de vistas en YouTube en pocas horas, mientras que el teaser anterior rompió récords con 180 millones en 24 horas. Captura de Trailer La escena más comentada del adelanto de El diablo viste a la moda 2 muestra la llegada de Andy a las oficinas de Runway, donde Nigel (Stanley Tucci) la recibe con su clásica acidez: “Mira lo que trajo TJ Maxx”, frase que Miranda observa con una mezcla de desconcierto y aprobación.

el diablo viste a la moda 23 - foto Anne Hathaway y Meryl Streep regresan a la pantalla grande con un reencuentro que promete más moda, más drama y un nuevo giro en la historia de la revista Runway. Captura de Tráiler Pero la trama no se limita a un simple reencuentro. Emily Charlton, que en la primera entrega era la ambiciosa asistente, ahora ha escalado posiciones hasta dirigir una prestigiosa firma de alta costura, convirtiéndose en una potencial rival tanto para Miranda como para Andy. Este nuevo triángulo de poder promete confrontaciones profesionales cargadas de estilo y diálogos filosos.