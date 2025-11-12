El diablo viste a la moda 2 lanzó su primer adelanto: así lucen sus protagonistas

La editora más temida regresa para una batalla por el prestigio en la industria. Mira el tráiler que anticipa el duelo de titanes en la esperada secuela.

Casi dos décadas después de que El diablo viste a la moda (2006) se estableciera como un clásico de culto del cine, la espera de los fans por su continuación finalmente llegó a buen puerto. Tras años de especulaciones y una fervorosa solicitud por parte de los aficionados, 20th Century Studios ha lanzado el primer teaser oficial de su esperada secuela, The Devil Wears Prada 2. Este breve pero sustancioso clip de 52 segundos, revelado este miércoles en todas las redes sociales, no solo confirma la producción, sino que también garantiza el regreso de las dos protagonistas fundamentales de la historia: Meryl Streep y Anne Hathaway.

El adelanto, musicalizado con la icónica pieza Vogue de la reina del pop, Madonna, transporta de inmediato al espectador al fastuoso pero opresivo universo de la revista Runway. La escena comienza siguiendo el elegante andar de la célebre editora en jefe, Miranda Priestly, mientras atraviesa las lujosas oficinas con sus distintivos tacones color carmín mientras se ve a los empleados de la empresa corriendo de un lado a otro para dar paso a la gran celebridad. La atmósfera de opulencia y tensión dramática, elementos que definieron el éxito de la cinta original, se reafirma en cada fotograma. El regreso de Meryl Streep a este papel que le valió una nominación al Oscar es, sin duda, el mayor atractivo.

La reaparición de Miranda Priestly y su duelo contra Andy Sachs Anne Hathaway y Meryl Streep, una anécdota única. Anne Hathaway y Meryl Streep, una dupla que volverá a conquistar a la audiencia en El diablo viste a la moda 2. Foto: Archivo MDZ El clímax del metraje ocurre en el ascensor. Justo cuando Priestly se dispone a entrar, una mano irrumpe en el cuadro: es Andy Sachs, su antigua asistente, interpretada nuevamente por la aclamada Anne Hathaway. El intercambio entre ambas es fugaz pero totalmente fiel a la dinámica de poder que existía entre ellas. Miranda, con su habitual e implacable indiferencia, le reprocha: “Tardaste lo suficiente”. La joven responde a esta estocada con una leve sonrisa de confianza, poniéndose unas gafas de sol oscuras antes de que las puertas metálicas se cierren frente a la cámara, sugiriendo que la antigua novata ahora juega en un nivel superior.

El nuevo desafío de Meryl Streep en la pantalla grande El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2. Video: X @20thcenturyla La trama de El diablo viste a la moda 2 se enfocará en el desafío más grande que ha enfrentado la figura de Priestly hasta ahora: el declive del periodismo gráfico que apunta a las revistas impresas. En esta nueva entrega, la temida editora deberá luchar por preservar su influencia en una industria editorial que se ha transformado radicalmente. La premisa, adelantada por la revista Variety y otros medios hace meses, indica que Miranda encontrará una formidable adversaria en su ex-secretaria, quien ha escalado posiciones hasta convertirse en una poderosa ejecutiva dentro de un consorcio de lujo que maneja valiosos convenios publicitarios.