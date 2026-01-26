Una conductora de canal América le pidió disculpas a Marixa Balli en pleno vivo: "Fui una maleducada"
Una desatención profesional generó un fuerte reclamo mediático que terminó con un sincero arrepentimiento frente a las cámaras.
La relación profesional entre la conductora de canal América y Marixa Balli atravesó un momento de turbulencia que obligó a una de las protagonistas a retractarse públicamente. Durante la última emisión de su ciclo, la presentadora decidió utilizar los primeros minutos del aire para abordar un conflicto pendiente con la intérprete de "La Cachaca". El origen del desencuentro se remonta a una invitación para participar en MasterChef Celebrity, propuesta que terminó en un silencio que fue interpretado como una falta de códigos en el ambiente.
El motivo del desplante de Marcela Tauro hacia Marixa Balli
La periodista explicó que su falta de respuesta no fue premeditada, sino producto del estrés y la carga horaria antes de un compromiso personal. “Empecé el programa pidiéndole perdón. Fui una maleducada”, admitió la panelista, reconociendo que la logística de un viaje inminente con su hermana nubló su juicio. Según su relato, la presión por cumplir con sus obligaciones laborales le impidió dar una respuesta amable a la convocatoria: “Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”.
Por su parte, la empresaria textil no ocultó su asombro ante la actitud de su colega, con quien comparte décadas de trayectoria en los medios. “Marcela, te voy a matar”, lanzó con su estilo característico, remarcando que se enteró de la ausencia de su compañera a través de la pantalla y no por un contacto privado. Para la bailarina, la confianza previa exigía un trato diferente: “Nos conocemos de toda la vida, pero te juro que me sorprendió. Tiene mucho código y cuando me enteré todo por televisión dije ‘¿qué pasó?’”.
La reconciliación entre Marcela Tauro y Marixa Balli
El descargo de la invitada subrayó la importancia del respeto entre figuras con larga trayectoria en el espectáculo argentino. “Creo que somos mujeres grandes y creo que tenemos un código de muchos años en esto. En estos cuerpos hay mucho código”, sentenció la creadora de Xurama. Ante estas palabras, la conductora de canal América no dudó en otorgarle la razón de manera total, admitiendo que el cansancio no justificaba haber ignorado el mensaje original donde incluso le daban consejos de cocina.
Finalmente, el episodio cerró con una nota de gratitud y humildad por parte de Tauro hacia la artista. “Le pido disculpas. Tiene toda la razón y yo no”, concluyó para dar por finalizado el roce mediático. El gesto fue bien recibido por la audiencia, destacando la capacidad de ambas para resolver diferencias de forma madura y directa, reafirmando un vínculo que, a pesar del malentendido, sigue basado en el reconocimiento mutuo tras tantos años de exposición.