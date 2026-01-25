"En LAM se quedaba dormida en vivo": liquidaron a Marixa Balli revelando intimidades de su paso por América TV

Los detalles del inesperado ataque mediático que reflotó una vieja enemistad entre dos figuras del espectáculo por lo ocurrido detrás de cámara.

Las críticas de moda fueron el golpe final en un enfrentamiento que nació en los Martín Fierro.

Matilda Blanco decidió romper el silencio y arremetió con dureza contra su excompañera de panel, Marixa Balli, dejando al descubierto una tensa relación que parece no tener retorno. Durante una reciente intervención mediática, la asesora de imagen no escatimó en descalificaciones al recordar el comportamiento de la intérprete de "La Cachaca" durante su etapa en el ciclo de América TV. Lejos de la diplomacia, la actual integrante de LAM expuso situaciones de convivencia laboral que hasta ahora permanecían en la intimidad del estudio.

La falta de profesionalismo de Marixa Balli según su colega Marixa Balli pasó un mal momento de salud Foto: Captura de video América TV Marixa Balli quedó en el ojo de la tormenta tras las picantes acusaciones de su colega. Foto: Captura de video América TV El eje del conflicto se centró en la supuesta desconexión de la cantante durante las emisiones en vivo. Según el relato de la experta en tendencias, la participación de su colega distaba mucho de ser ideal, señalando momentos de extrema fatiga frente a las cámaras. "Marixa se quedaba dormida en vivo o quedaba ida. De repente no entendía el tema y se le iban cerrando los ojos hasta que se nos iba Marixa", sentenció Blanco, dejando atónitos a los presentes con su revelación.

Matilda Blanco destrozó a Marixa Balli en Bondi Live Guerra de "angelitas": Matilda Blanco reveló la verdad sobre el desempeño de Marixa Balli Guerra de "angelitas": Matilda Blanco reveló la verdad sobre el desempeño de Marixa Balli. Video: Bondi Live Por otro lado, la discusión sumó nuevos matices cuando se analizó el valor del aporte narrativo de la panelista. Mientras algunos defendían su capacidad para entretener con vivencias personales, la crítica de Matilda fue lapidaria respecto a la veracidad de dichos relatos. "Sí, pero brilla con las anécdotas que no siempre son ciertas. Yo la he visto inventar anécdotas. Exprime un poquito las cosas que cuenta", disparó la especialista, para luego reafirmar su postura de forma directa: "Sí, si, le estoy diciendo mentirosa, inventa bastante".

El lapidario puntaje de Matilda Blanco sobre el estilo de Marixa Balli La cuestión estética no quedó fuera de la contienda, especialmente considerando la trayectoria de su interlocutora en el mundo de la moda. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre el vínculo entre las pasarelas y la empresaria de calzado, la respuesta fue contundente y carente de filtros. "No, no la quiere, la detesta. Del 1 al 10 viste un 3", aseguró la crítica, descalificando por completo el sentido del gusto de su oponente.