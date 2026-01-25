"En LAM se quedaba dormida en vivo": liquidaron a Marixa Balli revelando intimidades de su paso por América TV
Los detalles del inesperado ataque mediático que reflotó una vieja enemistad entre dos figuras del espectáculo por lo ocurrido detrás de cámara.
Matilda Blanco decidió romper el silencio y arremetió con dureza contra su excompañera de panel, Marixa Balli, dejando al descubierto una tensa relación que parece no tener retorno. Durante una reciente intervención mediática, la asesora de imagen no escatimó en descalificaciones al recordar el comportamiento de la intérprete de "La Cachaca" durante su etapa en el ciclo de América TV. Lejos de la diplomacia, la actual integrante de LAM expuso situaciones de convivencia laboral que hasta ahora permanecían en la intimidad del estudio.
La falta de profesionalismo de Marixa Balli según su colega
El eje del conflicto se centró en la supuesta desconexión de la cantante durante las emisiones en vivo. Según el relato de la experta en tendencias, la participación de su colega distaba mucho de ser ideal, señalando momentos de extrema fatiga frente a las cámaras. "Marixa se quedaba dormida en vivo o quedaba ida. De repente no entendía el tema y se le iban cerrando los ojos hasta que se nos iba Marixa", sentenció Blanco, dejando atónitos a los presentes con su revelación.
Matilda Blanco destrozó a Marixa Balli en Bondi Live
Por otro lado, la discusión sumó nuevos matices cuando se analizó el valor del aporte narrativo de la panelista. Mientras algunos defendían su capacidad para entretener con vivencias personales, la crítica de Matilda fue lapidaria respecto a la veracidad de dichos relatos. "Sí, pero brilla con las anécdotas que no siempre son ciertas. Yo la he visto inventar anécdotas. Exprime un poquito las cosas que cuenta", disparó la especialista, para luego reafirmar su postura de forma directa: "Sí, si, le estoy diciendo mentirosa, inventa bastante".
El lapidario puntaje de Matilda Blanco sobre el estilo de Marixa Balli
La cuestión estética no quedó fuera de la contienda, especialmente considerando la trayectoria de su interlocutora en el mundo de la moda. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre el vínculo entre las pasarelas y la empresaria de calzado, la respuesta fue contundente y carente de filtros. "No, no la quiere, la detesta. Del 1 al 10 viste un 3", aseguró la crítica, descalificando por completo el sentido del gusto de su oponente.
Este nuevo capítulo de hostilidad tras su paso por LAM parece ser el corolario de un roce físico ocurrido en la última gala de los premios Martín Fierro, donde un presunto empujón habría encendido la mecha. Aquel incidente, que en su momento fue tratado como un malentendido de pasillo, terminó por fracturar un vínculo laboral que hoy se traduce en acusaciones cruzadas de falta de honestidad y escaso compromiso profesional en la pantalla chica.