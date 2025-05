Terminaron los rumores: Meryl Streep y Martin Short confirmaron su romance

La famosa actriz Meryl Streep y el actor Martin Short, están actualmente protagonizando la aclamada producción de Diseny+ llamada Only Murders in the Building, las estrellas están rodando varias escenas románticas para la quinta temporada de la exitosa ficción. Sin embargo, esta semana fueron captados y sorprendidos compartiendo un beso fuera de cámara, en un momento en que no estaban grabando. Este hecho confirma los rumores de romance que comenzaron a circular en octubre de 2024, los cuales la pareja nunca desmintió ni corroboró.

Según personas cercanas a los intérpretes, la relación lleva más de un año en secreto. “Fue completamente inesperado, incluso para ellos. Meryl no pudo evitar enamorarse de Martin. Es un caballero, la hace reír y tiene una energía muy positiva. Le encanta estar con él”, reveló una fuente íntima a la revista People.

Foto: Noticias Argentinas

Los hijos de Meryl y Martin habrían recibido con alegría esta noticia. “Aprueban absolutamente su relación y piensan que son adorables juntos”, agregó el mismo informante. Anteriormente, Short había definido su vínculo con Streep en términos de amistad, sin dar indicios de un romance.

En una entrevista previa, Martin comentó sobre Meryl: “Creo que una amistad siempre crece si trabajas con alguien y amas a esa persona. He trabajado con ella. Tuve mucha suerte de hacer una película con ella y si no la veo en dos años y volvemos, ya estamos riendo y charlando. Es una relación amistosa”.

Foto: Noticias Argentinas

Cabe destacar que Meryl Streep puso fin en 2023 a su matrimonio de cuatro décadas con Don Gummer, con quien tuvo cuatro hijos. Por su parte, Martin Short enviudó en 2010 y es padre de tres descendientes. Ahora, su inesperada conexión se ha convertido en el centro de atención mediática.