Furor y conmoción por el último video que compartió Chuck Norris, días antes de morir

El astro del cine de acción había publicado unas enérgicas imágenes en el día de su cumpleaños, poco más de una semana antes de su fallecimiento.

Horas después de que trascendiera este viernes la noticia de la muerte del ídolo del cine de acción Chuck Norris, el último video que publicó el artista en sus redes sociales no tardó en cosechar una altísima rotación, a tal punto que este sábado acumula más de 33 millones de vistas.

El ícono de las artes marciales falleció el jueves 19 de marzo, pero la noticia fue comunicada por su entorno familiar un día después. El anuncio causó conmoción ya que hace pocos días, precisamente el 10 de marzo, el protagonista de Desaparecido en acción y Fuerza Delta se había mostrado saludable haciendo ejercicio junto a su preparador físico, en el día de su cumpleaños número 86.

Entrenando al aire libre, en una sesión de sparring, Norris daba cuenta de su notable estado, mientras acompañando a las imágenes celebraba: “¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para hacerte sentir joven”.

El video de Chuck Norris que estremece a todos en las redes sociales El último video que publicó Chuck Norris En el posteo que hoy acuña más de un millón y medio de likes en su cuenta de Instagram, el astro enfatizaba: “Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar”.