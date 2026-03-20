Murió Chuck Norris y el mundo llora a la leyenda máxima de la acción

Tras una reciente hospitalización que mantenía en vilo a sus seguidores, el protagonista de Walker, Texas Ranger falleció rodeado de sus afectos.

Una noticia que nadie quería recibir acaba de sacudir a Hollywood y a los fanáticos de la acción en todo el planeta. La familia de Chuck Norris confirmó, a través de un desgarrador comunicado, el fallecimiento del legendario actor ocurrido en la mañana de ayer.

muerte cchuck norris (2) La noticia del fallecimiento de Chuck Norris impactó de lleno en la mañana de ayer. Instagram @chucknorris Rodeado de sus seres queridos y en un clima de absoluta paz, el hombre que se convirtió en un mito de la cultura popular y un símbolo de invencibilidad dejó este mundo de manera repentina, dejando un vacío imposible de llenar en la industria del espectáculo.

Un guerrero que bajó la guardia: el adiós a un ícono generacional Para el público global, Norris era el maestro de las artes marciales, el actor implacable y el rostro de miles de memes que celebraban su supuesta inmortalidad; sin embargo, para su círculo íntimo, la pérdida es mucho más profunda.

muerte cchuck norris (1) Chuck Norris fue, para varias generaciones, el símbolo máximo de las artes marciales en el cine. Instagram @chucknorris “Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, expresaron los Norris en el texto difundido hace instantes. La familia, que pidió respeto y privacidad en este momento de duelo, prefirió mantener las circunstancias exactas del deceso en la esfera privada, aunque agradecieron las plegarias recibidas durante su reciente estadía en el hospital.

muerte chuck norris Los fanáticos de todo el mundo inundaron las redes con mensajes de agradecimiento y dolor. Instagram @chucknorris Así se lo veía a Chuck Norris por estos días en sus redes Chuck Norris Instagram @chucknorris Chuck Norris no solo fue una estrella de la pantalla grande; fue un ejemplo de disciplina y bondad que trascendió las fronteras de los sets de filmación. Con una vida guiada por la fe y un propósito inquebrantable, logró inspirar a millones de personas a través de su trabajo y su compromiso con quienes amaba.