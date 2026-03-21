Qué hacer en Mendoza este domingo 22 de marzo: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

El fin de semana se despide a lo grande. Tras tres días de numerosos acontecimientos artísticos, el día de descanso no se queda atrás y propone más actividades.

La fiesta electrónica entre las principales atracciones del domingo.

Cortar la semana con un buen plan de domingo es ley. Para esta jornada, la cartelera mendocina se pone picante y diversa, ofreciendo alternativas para todos los gustos. Ya sea que quieras armar una salida con tu pareja para disfrutar de un espectáculo teatral, o vivir un festival al aire libre con amigos, hay una propuesta a tu medida.

A continuación, repasamos los cuatro eventos imperdibles de este domingo, con toda la información clave para que organices tu hoja de ruta sin dar vueltas.

Moonfest 2026 moonfest Los espectáculos que cierran la grilla del fin de semana. EntradaWeb El icónico festival de música electrónica regresa a Mendoza con un line up de lujo encabezado por Konstantin Sibold, Facundo Mohrr e Igna Farres. Una oportunidad inmejorable para bailar rodeados del imponente paisaje de la montaña, en un evento que promete una puesta visual y sonora de primer nivel.

Hora: Ingreso a partir de las 17:00 (Ticket Estándar) o antes de las 18:00 (Ticket Early). Se recomienda llegar temprano para evitar filas.

Lugar: Gran Hotel Potrerillos.

Entradas: EntradaWeb (ofrecen 3 cuotas sin interés con tarjetas VISA o Master).

Precio: Ticket Early Before 18hs: $50.000. Ticket Estándar: $60.000 Los Playeros en SAN PATO festival san pato Los espectáculos que cierran la grilla del fin de semana. EntradaWeb Llega una nueva edición de SAN PATO, el festival que argentinizó la clásica festividad irlandesa sumándole todo el sabor de nuestra tierra. El plato fuerte de la tarde será la presentación de Los Playeros, que aterrizan en el Valle de Uco para hacer cuartetear a todos los presentes con sus mejores éxitos.

Hora: 18:00.

Lugar: Espacio Himmel (Valle de Uco, Mendoza).

Entradas: Disponibles a través de Flashpass.

Precio: Entrada general + Ecovaso: $25.000. VIBRAS – Ciclo Holofónico vibras Los espectáculos que cierran la grilla del fin de semana. EntradaWeb Para los que buscan un plan más relajado y sensorial, el Teatro Plaza Paradiso ofrece una experiencia de escucha única. En esta edición, se reproducirá el mítico disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd a través de parlantes holofónicos, un sistema de altísima definición que permite percibir cada detalle con una claridad y espacialidad fuera de serie.