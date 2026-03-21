Ian Lucas sorprendió al revelar qué hará con el millonario premio que ganó en MasterChef Celebrity

El ganador del reality gastronómico dio detalles sobre el destino que le dará a los 50 millones de pesos que recibió por su triunfo en el programa.

Ian Lucas se coronó como ganador de la exitosa temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) que fue furor en el rating, y el influencer sorprendió al revelar cuál será el destino de los 50 millones de pesos que ganó en el certamen televisivo.

Tras imponerse sobre la otra finalista, Sofía "La Reini" Gonet, el vencedor inició un recorrido por distintos programas y durante su visita al magazine A la Barbarossa (Telefe), dio detalles sobre cómo repartira el millonario monto que recibió.

Lejos de pensar en capitalizar el dinero para su cuenta bancaria, Ian Lucas contó: “Durante el transcurso del programa, me pasó una experiencia con una fan que se llama Oli, que era una nenita de 4 años que tenía una enfermedad terminal y la invité a ella y a los padres a merendar a mi casa. A los tres días, Oli falleció”.

Ian Lucas detalló cuál será el destino de los 50 millones de pesos que recibió por ganar en MasterChef Celebrity Ian Lucas y el destino de su premio de MasterChef Celebrity Luego, el vencedor de MasterChef Celebrity detalló que fue a conocer el lugar en el que la niña atravesó su internación, y que en la interacción con otros chicos en la misma condición de Oli, decidió que "una parte del premio" irá a tal centro de salud.