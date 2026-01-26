El inesperado encuentro de L-Gante y Maxi López que terminó con un picante llamado de Wanda Nara en vivo

Una charla distendida entre dos figuras clave en la historia de la conductora de Tele terminó con una intervención telefónica que dejó a todos sin palabras.

La ciudad de Mar del Plata se convirtió en el escenario de una reunión impensada cuando Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, se acercó al set de streaming donde participa Maxi López. Lejos de mostrar hostilidad por su pasado en común vinculado a Wanda Nara, los hombres mantuvieron un diálogo cordial que sorprendió a los presentes. La atmósfera de camaradería se selló con una comunicación en directo que cambió el rumbo de la entrevista.

Durante la transmisión, la actual conductora de MasterChef Celebrity decidió intervenir telefónicamente para marcar territorio con su característico estilo audaz. Sin filtros, la mediática lanzó una frase que descolocó a sus exparejas y capturó la atención de la audiencia digital. "Soy el amor en la vida de los dos", sentenció Wanda, quien además se animó a bromear sobre el estado sentimental de ambos al definirlos como "despechados".

La picante intervención de Wanda Nara Wanda Nara interrumpió la charla entre Maxi López y L-Gante: "Soy el amor en la vida de los dos" Wanda Nara interrumpió la charla entre Maxi López y L-Gante: "Soy el amor en la vida de los dos". Video: OLGA A pesar de la carga provocadora de las palabras de la empresaria, los protagonistas optaron por tomarse la situación con ligereza. El referente de la Cumbia 420 fue el primero en desestimar cualquier tipo de rispidez con el exfutbolista y padre de Valentino, Constantino y Benedicto. “Estamos de diez con Maxi”, remarcó el músico, enfatizando que la relación entre ellos atraviesa un presente de absoluta tranquilidad y respeto mutuo.

El respeto mutuo entre Maxi López y L-Gante Maxi López (1) L-Gante y Maxi López compartieron una charla relajada en un estudio de Mar del Plata. Foto: Instagram / @officialmaxilopez. El cantante no escatimó en elogios para el exjugador, destacando su trayectoria y personalidad por fuera de los conflictos mediáticos. “Lo admiro por su forma de ser y por todo lo que logró”, manifestó L-Gante. No obstante, también se permitió un momento de reflexión sobre el impacto emocional que conlleva la exposición pública de sus vínculos personales, admitiendo que “la separación no es algo divertido” y expresando un deseo genuino de bienestar para la madre de sus hijos: “Quiero que haya amor en la vida de Wanda”.