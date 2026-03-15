Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el domingo 15 de marzo
La cartelera del domingo reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el domingo 15 de marzo:
- Fiesta Nacional de la Vendimia: la celebración reprogramada de una de las fechas extras por los 90 años de Vendimia se festejará con Abel Pintos, Angela Leiva, Maguie Cullen y Campedrinos en el Teatro Griego.
Horarios: 18:00 horas
Dónde: Teatro Griego Frank Romero Day (Parque General San Martin, Ciudad)
Entradas: toda la información en este link
- El inglés: Este unipersonal propone un viaje poético, político y visceral. Troncoso reconstruye, cuerpo a cuerpo, el nacimiento de una conciencia colectiva, esa chispa que años más tarde encendería el camino hacia la independencia. Una puesta poderosa, emotiva y contemporánea que devuelve a escena un momento clave de nuestra historia para dialogar con el presente.
Horario: 21:00 horas
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad)
Entradas $15.000 en Entradaweb
- Malqueridas, rebeldía flamenca: Experiencia sensorial que a través del lenguaje flamenco, recorre paisajes íntimos, el amor que oprime, el deseo que se apaga, la pérdida que quiebra, la palabra que no sale, la fuerza que renace. Hay cuerpos que recuerdan, que duelen, que resisten y que se entregan. Inspirada en la poética de la novela medieval occitana “Flamenca” y la música vanguardista de Rosalía, “Malqueridas” es un viaje hacia lo que no siempre se dice, pero siempre se siente. Un grito coreográfico contra los mandatos del amor tóxico, donde la piel escucha y lo que no se nombra... se baila...
Horario: 21:00 horas
Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad)
Entradas: $10.000 en Entradaweb