La prueba que complica a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, tras ser detenida e imputada

La exparticipante del reality de Telefe fue acusada de robarle a un turista con la modalidad "viuda negra" y revelaron nueva información sobre el caso.

Luciana Martínez se encuentra pasando un momento complicado luego de ser detenida e imputada por un robo a un turista estadounidense. Todo salió a la luz luego del posteo que realizó Fernanda Iglesias, periodista de El Trece.

La panelista de Puro Show, contó en sus redes sociales la información e impactó a todos: "Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano".

En medio de todo esto, la periodista de policiales Belén Corvalán sumó nuevos detalles y contó la prueba que complica a la ex Gran Hermano: "Según la denuncia de la víctima, a Luciana y a Wagner (representante), los conoció en el bar Makena y los invitó al hotel en el que se alojaba. Allí siguieron consumiendo alcohol (probablemente le habrían colocado algo en la bebida) y el turista se quedó dormido y no recuerda más nada".

La prueba que complica a Luciana Martínez tras ser detenida Captura de pantalla 2026-03-15 114443 Luciana Martínez fue captada por las cámaras saliendo del hotel. Instagram / @bel.corvalan. Al despertarse, se dio cuenta de que le faltaban objetos de valor como un reloj, su pasaporte, tarjetas, entre otras cosas. Lo que realmente complica a Luciana Martínez es que la cámara la toma saliendo del hotel.