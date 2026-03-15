Presenta:

Mdz Show

|

Luciana

La prueba que complica a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, tras ser detenida e imputada

La exparticipante del reality de Telefe fue acusada de robarle a un turista con la modalidad "viuda negra" y revelaron nueva información sobre el caso.

MDZ Show

La ex GH fue imputada.&nbsp;

La ex GH fue imputada. 

Fotos: captura de video YouTube / América TV.

Luciana Martínez se encuentra pasando un momento complicado luego de ser detenida e imputada por un robo a un turista estadounidense. Todo salió a la luz luego del posteo que realizó Fernanda Iglesias, periodista de El Trece.

La panelista de Puro Show, contó en sus redes sociales la información e impactó a todos: "Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano".

En medio de todo esto, la periodista de policiales Belén Corvalán sumó nuevos detalles y contó la prueba que complica a la ex Gran Hermano: "Según la denuncia de la víctima, a Luciana y a Wagner (representante), los conoció en el bar Makena y los invitó al hotel en el que se alojaba. Allí siguieron consumiendo alcohol (probablemente le habrían colocado algo en la bebida) y el turista se quedó dormido y no recuerda más nada".

La prueba que complica a Luciana Martínez tras ser detenida

Captura de pantalla 2026-03-15 114443
Luciana Martínez fue captada por las cámaras saliendo del hotel.

Luciana Martínez fue captada por las cámaras saliendo del hotel.

Al despertarse, se dio cuenta de que le faltaban objetos de valor como un reloj, su pasaporte, tarjetas, entre otras cosas. Lo que realmente complica a Luciana Martínez es que la cámara la toma saliendo del hotel.

"Luciana fue identificada y también está imputada en la causa. Hay imágenes que los muestran a los imputados egresando del hotel. Las mismas fueron claves", detalló la periodista respecto a esta prueba fundamental. También aclaró que personal policial los detuvo en menos de tres horas tras un intenso trabajo.

Archivado en

Notas Relacionadas