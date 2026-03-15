Revelaron la primera foto de Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida

Luciana fue detenida en las últimas horas tras ser acusada de robarle a un turista estadounidense.

Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, fue detenida y acusada de Viuda Negra, por haberle robado presuntamente a un turista de los Estados Unidos. Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, fue quien dio a conocer la noticia.

"Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano", comentó la periodista en sus redes sociales sobre la situación.

Al hombre le robaron el pasaporte, reloj digital y ropa interior. También la panelista aclaró que junto a Luciana quedó imputada con otro hombre que también participó de ese día del supuesto robo.

La foto de Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida Captura de pantalla 2026-03-15 090231 Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue imputada. Foto: Instagram / @ferigleok. Con el transcurso de las horas se fueron conociendo más noticias y Ángel de Brito compartió la foto de Luciana Martínez detenida junto a una oficial de la policía: "La detención de Luciana de GH", expresó el conductor de LAM junto a la imagen.