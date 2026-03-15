Revelaron la primera foto de Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida
Luciana fue detenida en las últimas horas tras ser acusada de robarle a un turista estadounidense.
Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, fue detenida y acusada de Viuda Negra, por haberle robado presuntamente a un turista de los Estados Unidos. Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, fue quien dio a conocer la noticia.
"Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano", comentó la periodista en sus redes sociales sobre la situación.
Al hombre le robaron el pasaporte, reloj digital y ropa interior. También la panelista aclaró que junto a Luciana quedó imputada con otro hombre que también participó de ese día del supuesto robo.
La foto de Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida
Con el transcurso de las horas se fueron conociendo más noticias y Ángel de Brito compartió la foto de Luciana Martínez detenida junto a una oficial de la policía: "La detención de Luciana de GH", expresó el conductor de LAM junto a la imagen.
Los detalles de la detención de Luciana Martínez
La información sorprendió a todos, ya que fue una de las participantes más queridas de Gran Hermano. En la casa más famosa formó un lindo vínculo junto a Santiago Algorta y Luz Tito.