¡A todos los vuelvo locos! Una reconocida cantante ingresará a Gran Hermano y hay sorpresa

Luego de la reciente salida de Jessica Maciel de la edición, trascendió en redes sociales que la artista ocupa su lugar.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada debe cubrir un lugar vacante tras la salida voluntaria de Jessica “La Maciel”. En este contexto, comenzó a circular la versión de que Gladys "La Bomba Tucumana" sería la figura elegida por la producción para ingresar al certamen.

La información tomó estado público a partir de una publicación de la cuenta de Instagram especializada en espectáculos @mundofamososok, la cual indicó en sus redes: “Me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel”.

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Aunque la histórica cantante tropical aún no se encuentra en el aislamiento obligatorio previo a su entrada, su desembarco en el reality ya es un hecho que tiene a todos a la expectativa.

El panel de Ángel de Brito desmenuzó el presente de la artista, asegurando que llega al certamen en un excelente momento personal. Lejos de pasar desapercibida, Gladys aportará un perfil frontal, sin filtros y con una energía arrolladora que podría desestabilizar la convivencia de los actuales participantes.