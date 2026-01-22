El participante de MasterChef y expareja de la conductora decidió hablar sobre el tema del momento.

Wanda Nara es nuevamente tema principal en los diferentes programas de espectáculo luego del escandaloso cruce que tuvo con Mauro Icardi en redes sociales. Todo ocurrió luego de que ella comunicó que había contacto entre ambos y luego de esto, el futbolista la desmintió con fuertes posteos.

En una de las publicaciones, la pareja de la China Suárez comunicó que "Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le sigan creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos".

Luego de la polémica, los medios de comunicación fueron a buscar la palabra de uno de los hombres más cercanos a Wanda, Maxi López. El participante de MasterChef Celebrity habló del tema con Intrusos y fue contundente.

La reacción de Maxi López tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi La contundente reacción de Maxi López tras la guerra de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Recomiendo..." "Supongo que algún día se arreglarán las cosas. Tienen hijos juntos, ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo", comenzó expresando el exmarido de la empresaria sobre la polémica.