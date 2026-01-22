Revelaron el lapidario mensaje que le envió Mauro Icardi a Wanda Nara y que ella ocultó: "No quiere..."

En Puro Show decidieron dar a conocer el famoso mensaje que Wanda Nara tapó y sigue la polémica.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a estallar luego de las declaraciones que la conductora de Telefe hizo en Intrusos. La mediática sostuvo que el diálogo con el padre de sus hijas volvió y rápidamente salió a desmentirla.

Con el correr de las horas, el futbolista compartió diferentes posteos y ella respondió con chats, alguno de ellos tapados para que no puedan leerse los mensajes. Lo cierto es que en Puro Show dieron a conocer lo que decía uno de los mensajes y contaron por qué lo tapó Wanda.

"Ella lo que no quiere mostrar es lo que Icardi le puso", expresó Angi Balbiani en el programa de El Trece. Posteriormente a esto, mostraron finalmente lo que decía el famoso mensaje y queda en claro que no la favorecía para nada mostrar ese contenido a Wanda, es por eso que decidió taparlo.

Wanda Nara y Mauro Icardi encendieron nuevamente el escándalo Revelaron el motivo por el que Wanda Nara tapó los mensajes de Mauro Icardi: "No quiere..." "Sí, sí, tranqui. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le caga... las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meternos a jugar a cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor con tal de no ir", le comenzó escribiendo Mauro Icardi en ese mensaje para nada amigable.