Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a ser tendencia en redes sociales y tema principal en los programas y portales que cubren el espectáculo. Es que la conductora de Telefe reveló que retomó el diálogo con su exmarido e inmediatamente él salió a desmentirla con un furioso comunicado.

Allí dejó en claro que "esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia". Además, expresó que le robó siete millones de euros y que lo denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades.

Al ver este texto, Wanda Nara se enfureció y decidió ir con la verdad publicando los chats que mantuvo con Mauro Icardi. En el medio, Pilar Smith, quien es ahora panelista de LAM, contó el plan del jugador para hablar con la empresaria.

Revelaron el plan secreto de Mauro Icardi para hablar con Wanda Nara Revelaron el plan oculto de Mauro Icardi para hablar con Wanda Nara a espaldas de la China Suárez "¡Último momento! Mauro Icardi le escribe a Wanda desde las concentraciones, esto es nuevo. Mauro siempre que está concentrado la llama a Wanda y a las nenas", reveló la periodista en América y sacó a la luz la estrategia del futbolista.