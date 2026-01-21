Mauro Icardi rompió el silencio y expuso 12 razones que destrozan a Wanda Nara: "Nunca jamás será familia"

Finalmente, el delantero decidió hablar tras las últimas declaraciones de su expareja. Ante palabras que afirmaban la mejora de un vínculo, el mediático no se ocultó más.

Wanda Nara fue el centro de los diálogos de la farándula en estos últimos días al afirmar que mantenía una buena relación con los papás de sus hijos, a lo que inmediatamente el espectáculo giró su cabeza hacia Mauro Icardi: " Hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre", expresó.

Sin embargo, lo que parecía una especie de tregua o cuento de hadas, la realidad en la vereda del frente es otra e Icardi se encargó de desmentirla vehementemente. En un largo discurso en historias de Instagram, el futbolista dejó claro que con la "mamá de sus hijas" no tiene nada que ver, y dio doce razones para no hacerlo.

El descargo de Mauro Icardi Mauro Icardi Mauro Icardi. Foto: RS Fotos. "Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le sigan creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos", inició su fuerte argumento, Icardi.

Luego, enumeró las razones por las que no retomaría vínculo alguno con Nara: "Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades, me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas, solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses, no cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas".

"Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja, insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja, envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia —sí, esa "otra gente" es mi familia—", escribió Mauro.