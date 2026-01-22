Wanda Nara filtró chats y una supuesta amante de Mauro Icardi también mostró mensajes: "Es un psicópata"

El escándalo mediático que envuelve a Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y explosivo capítulo. Lo que comenzó como un cruce de versiones entre el futbolista y la conductora, ha escalado con la reaparición de Natasha Rey , la influencer uruguaya que asegura haber mantenido una relación con el jugador.

Luego de las siete capturas de pantalla de la conductora, Rey decidió romper el silencio y exponer sus propias pruebas.

Todo se reavivó cuando Mauro Icardi publicó un extenso descargo en sus redes sociales negando haber retomado su vínculo con Wanda Nara . Ante esta desmentida pública, la empresaria no se quedó callada y decidió filtrar conversaciones privadas de los últimos meses.

En los chats mostrados por Wanda , se evidencia un trato fluido y cercano, incluyendo mensajes donde el futbolista le deseaba un "feliz año", contradiciendo así la versión de distanciamiento total que él intentaba instalar.

En medio de este fuego cruzado, Natasha Rey, quien meses atrás había protagonizado un escándalo al filtrar un video privado y ser demandada por Icardi , volvió a la carga. La influencer uruguaya aprovechó la coyuntura para respaldar la postura de Wanda y atacar duramente al futbolista.

natasha rey Los mensajes de Natasha. Créditos: Instagram

"No me quiero meter, pero la verdad que es un psicópata", sentenció Rey antes de mostrar sus propias capturas de pantalla.

Según la evidencia presentada por la influencer, Icardi habría intentado contactarla recientemente. En la captura se observan dos llamadas perdidas que el jugador le habría realizado en noviembre de 2025, las cuales, según ella, no fueron respondidas.

Un mensaje para la China Suárez

natasha rey2 A las pruebas se remite. Créditos: Instagram

Natasha Rey no solo expuso las llamadas, sino que lanzó un mensaje directo, sugiriendo que Icardi mantiene un patrón de conducta repetitivo con varias mujeres a la vez.

"Te comprendo mujer, W. Hay gente que está al p... En vez de enfocarse en su vida de 'amor' y felicidad que no existe". Y agregó: "Él sigue insistiendo en otros lados. No solo con vos, también conmigo".

En un giro inesperado, también dedicó unas palabras a la actriz, insinuando que ella también es víctima del engaño: "Ella jura, cree que la ama". Con un tono lapidario, la uruguaya concluyó: "Todo en la vida no se puede tener, solo puede estar con migajeras, adictas y brujas".