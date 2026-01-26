Moria Casán reveló el regalo íntimo que Fito Páez le hizo a Sofía Gala tras el supuesto romance

En medio de los rumores de una relación entre su hija y el artista, la conductora decidió hablar sobre el tema.

En los últimos días salió a la luz un ida y vuelta en redes sociales que despertó rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala. En medio de todo esto, quien decidió romper el silencio fue Moria Casán y fue contundente.

"Feliz cumpleaños Sofía Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo!", fue el posteo que le dedicó el artista a la hija de Moria. Ella, por supuesto, le respondió y le expresó: "Te lo digo de nuevo! Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

La conductora de El Trece habló sobre esta supuesta historia de amor y contó el regalo que le dio Fito Páez a su hija: "Yo estaba en casa cuando mandó un regalo espectacular. Le regaló flores y un aparato muy especial para cantar".

"Yo lo que puedo decirles es que Rodolfo Fito Páez y Sofía Gala Castiglione se aman. Se aman profundamente, se respetan y tienen una amistad hermosa desde hace años", contó Moria.