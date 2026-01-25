¿Nuevo romance? El fogoso cruce de mensajes entre Fito Páez y una actriz famosa por su cumpleaños

Entre declaraciones cruzadas y posteos duplicados, Fito Paéz y la actriz estarían a un paso de confirmar su relación.

El mundo del espectáculo amaneció con un sismo mediático este 24 de enero tras el festejo de los 39 años de Sofía Gala Castiglione. Lo que parecía ser una jornada de saludos convencionales en redes sociales se transformó en una bomba de rumores gracias a una interacción pública y muy afectuosa con Fito Páez.

posteo-sofia-gala-fito Fito Páez sorprendió en Instagram con un saludo muy especial por los 39 años de Sofía Gala. Instagram El rosarino no escatimó en demostraciones de cariño para la actriz, compartiendo postales y dedicatorias que, para los ojos de cualquier seguidor atento, huelen a mucho más que una simple amistad de larga data.

El posteo de Fito Páez que descolocó a todos y la respuesta de Sofía Gala La mecha se encendió cuando el autor de El amor después del amor subió una foto junto a Sofía Gala a su feed de Instagram y, no conforme con eso, la replicó en sus historias para asegurar la visibilidad del gesto. "Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", disparó el artista.

fito-paez-posteo-gala La imagen que el músico rosarino eligió para dedicarle un rotundo "te amo" a la hija de Moria Casán. Instagram La contundencia de sus palabras y la inmediatez del posteo dejaron en claro que existe un vínculo personal y profundo, alejándose de cualquier formalidad protocolar de la industria.

sofia-gala Sofía Gala no ocultó su emoción y respondió al saludo de Fito con una frase que despertó rumores de noviazgo. Instagram La respuesta de la Sofía Gala no hizo más que alimentar las teorías de un inminente blanqueo sentimental. Lejos de la indiferencia, la joven recogió el guante y le contestó con una frase cargada de intimidad y complicidad: "Te lo digo de nuevo: ¿podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".