Cómo Sofía Gala logró capturar el espíritu de Moria Casán para Netflix

Lo que hizo Sofía Gala para parecerse a Moria Casán en la biopic. La transformación que dejó sin palabras a su madre y a Netflix.

Sofía Gala asumió el reto de convertirse en su madre, Moria Casán. En la nueva serie biográfica que prepara Netflix, la actriz se sumerge en una transformación que va más allá del maquillaje o el vestuario. Se trata de entender y revivir la energía de una figura que rompió todas las reglas.

Sofía Gala y un reto íntimo: dar vida a Moria Casán Las primeras imágenes del rodaje causaron impacto: Sofía aparece con el porte, la mirada y la gestualidad exacta de “La One”. El parecido es tan fuerte que cuesta distinguir la ficción de la realidad. Vestuario, pelucas, escenografía y lenguaje corporal se combinaron para construir una Moria joven, desbordante de magnetismo y provocación, justo como la recuerdan sus primeros admiradores.

El desafío no fue solo técnico, sino también emocional. Interpretar a su madre implicó revivir etapas de su vida que, aunque públicas, forman parte de su historia personal. Sofía Gala lo asumió con humor y sinceridad, diciendo que actuar en este proyecto fue "como una terapia paga porque le permitió entender mejor la figura que la acompañó desde siempre. En sus palabras, interpretar a Moria fue una mezcla de trabajo, amor y reconciliación con la herencia que lleva en la sangre.

Moria Casán, fiel a su estilo, reaccionó con orgullo y emoción al ver las primeras imágenes. Dijo que su hija "interpreta mi ADN como nadie" y que el resultado la sorprendió por su intensidad. Para ella, ver a Sofía en ese papel fue como mirarse en un espejo que refleja no solo gestos y frases, sino también la fuerza interior que definió su carrera.