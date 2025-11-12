Una asesina envenenada sacude Tokio en la película más intensa de Netflix

Esta película de Netflix es un festín: luces de neón, los templos ocultos, los bares subterráneos y las calles mojadas crean una atmósfera hipnótica.

Kate, esta película de Netflix, no tiene tiempo, literalmente. Envenenada antes de su última misión, dispone de menos de un día para averiguar quién la traicionó y ajustar cuentas en una ciudad que nunca duerme. El resultado es una historia feroz, elegante y brutal, que pone a Netflix en su mejor momento de acción.

Una película de Netflix al estilo John Wick Desde el primer minuto, la película no da respiro. Cada escena está pensada para mantener la tensión, con secuencias de pelea que mezclan precisión, ritmo y una estética visual que parece salida de un videojuego. Tokio se convierte en un personaje más: caótica, luminosa y peligrosa, un laberinto que envuelve a la protagonista mientras el tiempo se agota.

netflix2 Mary Elizabeth Winstead demuestra una fuerza inesperada. Su actuación tiene una mezcla de frialdad y desesperación que hace imposible apartar la mirada. No hay gestos forzados ni heroísmo vacío, solo una mujer decidida a entender por qué fue traicionada, aun sabiendo que no saldrá viva. Su trabajo físico es impecable, con coreografías que rivalizan con las mejores del género.