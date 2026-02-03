En medio de la preocupación por su salud, Peter Lanzani apareció con un posteo y reveló qué le pasó

Tras ser internado de urgencia, el actor explicó en Instagram qué problema de salud tuvo y llevo tranquilidad.

Este lunes en LAM, Pepe Ochoa reveló que Peter Lanzani debió ser internado de urgencia tras descompensarse en su casa. El actor fue trasladado durante la mañana al Sanatorio de Colegiales, donde ingresó en silla de ruedas y acompañado por su pareja.

La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores. Sin embargo, este martes el propio Lanzani llevó tranquilidad a través de su cuenta de Instagram (@Lanzanipeter), donde explicó qué ocurrió.

Las pruebas del supuesto noviazgo de Peter Lanzani Foto: Archivo MDZ El artista fue internado de urgencia el lunes por la mañana. Foto: Archivo MDZ. El ex Casi Ángeles compartió una imagen desde el hospital, vestido con bata, y confirmó que fue intervenido quirúrgicamente por una apendicitis.

"¡Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes!", comienza diciendo la historia de Lanzani. Luego, el actor reveló: "Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa".