Peter Lanzani fue internado de urgencia y revelaron los detalles de su estado de salud: "Silla de ruedas"

El actor ingresó este lunes por la mañana a una clínica de Colegiales en silla de ruedas y con un cuadro de fiebre alta que alarmó a su entorno.

El mundo del espectáculo se mantiene en alerta tras conocerse la noticia de la internación de Peter Lanzani. Según informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el protagonista de numerosos éxitos nacionales fue trasladado de urgencia alrededor de las 11:30 de la mañana de este lunes tras sentirse mal repentinamente en su domicilio.

El cuadro, descrito como "un poco raro" por los testigos en el sanatorio, obligó a que el actor ingresara en silla de ruedas debido a una fuerte descompensación. Acompañado inicialmente por su novia y luego por su familia, Lanzani fue estabilizado por el equipo médico, quienes rápidamente le suministraron suero e iniciaron una serie de análisis clínicos.

Fiebre persistente y posible cirugía Embed - Peter Lanzani fue internado de urgencia y revelaron los detalles de su estado de salud: "Llego muy..." Uno de los puntos que más preocupó a los especialistas fue la dificultad para bajarle la temperatura. "A mí lo que me dijeron es que les parecía raro que no le bajaba la fiebre", detalló Ochoa. Ante esta situación, el cuerpo médico decidió realizarle una batería de estudios exhaustivos para descartar patologías de gravedad.

Incluso, durante las primeras horas de su internación, se barajó la posibilidad de una intervención de emergencia: "Pensaron que lo iban a tener que operar, pero ahora está en observación para ver qué es lo que realmente tiene y si eventualmente tiene que pasar por el quirófano o no", ampliaron en el programa conducido por Ángel de Brito.

Bajo control y fuera de peligro peter lanzani (1) Peter Lanzani y un presente delicado. Archivo MDZ A pesar del susto inicial y el hermetismo que suele rodear la vida privada del actor, las últimas noticias son alentadoras. Aunque Peter permanecerá internado en un cuarto del Sanatorio Colegiales para seguir de cerca su evolución, se confirmó que actualmente está fuera de riesgo y compensado.