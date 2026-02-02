Jonatan Viale volvió con todo a la pantalla de Todo Noticias y su entrada se viralizó de forma inmediata.

La temporada 2026 en los canales de noticias comenzó de forma oficial y Jonatan Viale sorprendió a sus compañeros con una entrada cargada de lujos, ironías y una chicana a Chiqui Tapia, presidente de AFA. El conductor inauguró el nuevo ciclo de su programa ¿La Ves? y fue tendencia.

Todo ocurrió en el estacionamiento del canal mientras Guadalupe Vázquez y Lucas Morando, integrantes del panel, se encontraban esperando justamente al conductor. En medio de todo esto se escuchó un fuerte rugido del motor de una impresionante Ferrari.

Quien estaba al mando del vehículo era nada más y nada menos que Jonatan Viale. En el instante en el que frenó el auto, Lucas Morando se acercó con una toalla de manos y le secó la nuca, chicaneando claramente al presidente de AFA.

Jonatan Viale ingresó a TN con una Ferrari de lujo Ferrari de lujo y chicana al Chiqui Tapia: la vuelta viral de Jonatan Viale a TN "¡Tiene secanuca, chicos! ¿Qué se siente tener secanuca?", expresó Guada Vázquez, quien le siguió el chiste a sus compañeros. En otra parte se encontró con Pablo de León, periodista, quien se asombró por el auto: "No puedo creer ver una Ferrari en el estacionamiento del canal".