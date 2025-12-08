"La pauta no se mancha": Viviana Canosa destruyó a Jonatan Viale y denunció extorsión contra Chiqui Tapia
Al analizar los audios filtrados de la hermana y la madre del astro de TN implorándole al presidente de la AFA por una pauta publicitaria, la conductora disparó con todo contra su colega.
Viviana Canosa apuntó de lleno contra Jonatan Viale desde Carnaval Stream, luego de que en dicho canal dieran a conocer unos polémicos audios en los que la madre y la hermana del conductor le rogaron a Claudio "Chiqui" Tapia por mantener la pauta publicitaria de Ceamse.
Concretamente, en tales filtraciones se escucha a Ivanna Viale implorándole al dirigente deportivo: "Hola, Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Ivanna Viale. Bueno, mirá, te cuento que hoy hablamos con una persona que no sabemos quién es, que dijo que la publicidad no iba a seguir. Y bueno, yo necesitaría que por favor que me ayudes para poder continuar todo el año que viene. La pauta, en realidad, era hasta diciembre y nos dijeron que noviembre ya se terminaba, algo un poco raro. Pero bueno, era pedirte que nos des una mano, por favor".
Pero eso no fue todo, la hermana de Jonatan Viale le expresó a Claudio "Chiqui" Tapia en otro audio: "Hubo una llamada de alguien de adentro de Ceamse que no sabemos quién es, que dijo que estaba dada de baja la pauta. Nosotros tenemos, primero, orden hasta diciembre. Y segundo, Ceamse siempre estuvo con nosotros. Ahora nos vamos nosotros con la radio para el año que viene, y estábamos esperando que ustedes estén también con nosotros. Entonces, te pido por favor, yo sigo siempre la línea de mi papá, o sea, que si hubo algún problema o algo que yo no sepa, que me quieras contar, que estuviste en medio en desacuerdo, lo que sea, porque no termino bien de entender. Me lo podés decir y lo charlamos. Pero bueno, te pido por favor que la pauta siga porque la necesitamos para vivir. Y nosotros siempre nos portamos súper bien con ustedes, y ustedes también con nosotros".
Además, Viviana Canosa y Jorge Rial revelaron un audio de Leonor, la viuda de Mauro Viale, en el que la madre de Jonatan Viale también se comunicó con Claudio "Chiqui" Tapia y enfatizó: "Hola, Chiqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Leonor Viale, la esposa de Mauro Viale, periodista impresionante, un animal político. Y bueno, siempre tuvo una relación excelente con vos, por supuesto. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pueda decir Jonatan, porque somos productoras independientes. A mí me quedó la productora de Mauro Viale y Joni tiene su productora. Entonces, por favor, me podés retomar el CEAMSE que vos nos otorgabas con mucha generosidad, amor, cariño, en homenaje y honor a nuestro querido Mauro Viale que lo extrañamos un montón y me imagino que vos también, porque él era un relato de primera. Bueno, aguardo tu respuesta. Acordate, soy Leonor Viale, y vos le dabas la pauta a Ivanna Viale porque ella lo pone en la radio, en la M990, que conforma el grupo que es importantísimo porque sale por todo el país".
Viviana Canosa habló sobre los audios de la madre y la hermana de Jonatan Viale implorando para mantener una pauta publicitaria
Al analizar los audios en cuestión, Canosa no dudó en cuestionar a Viale y hablar de "extorsión periodística" contra Tapia. "La pauta no se mancha, por más que toquen a tu hijo o a tu viejo", remarcó la conductora al analizar la interna entre el conductor de TN y su familia.
Luego, Viviana Canosa arremetió contra Jonatan Viale al apuntar: "Él sabe quién soy, cómo laburo, de qué vivo. No es que soy una ensobrada . Justamente, he perdido laburos por no serlo. Entonces, que él se llene la boca y te ve desde arriba como si orinara agua bendita... La verdad que finalmente le ca* la pauta a la hermana, a la madre".
En tanto que criticando el desempeño ético y profesional de su colega, Canosa subrayó: "También es interesante hablar de la extorsión periodística. Si no me das pauta, yo te hago mie*. Si me das la pauta, te banco. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad que ellos quieren contar? La que quieran ellos".
Viviana Canosa destrozó a Jonatan Viale y denunció "extorsión periodística"
Por último, Viviana Canosa aseguró que Jonatan Viale se enteró en vivo de que en Carnaval Stream destaparon el contrapunto entre él con su madre y hermana. "Y en un momento, miramos la cara de Joni que estaba al aire y le llegaba el mensaje de que estábamos haciendo el tema, y básicamente se incomodó un montón".