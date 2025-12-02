El posteo de Luis Petri que desató una picante burla de Viviana Canosa: "Todo muy bizarro"

Luis Petri transita sus últimos días como ministro de Defensa, en la previa de su asunción como diputado nacional en representación de Mendoza. Antes de su cambio de rol, el funcionario viene participando de una serie de actos en los que promociona una serie de recursos destinados a fortalecer el equipamiento para las Fuerzas Armadas. En este contexto, la conductora Viviana Canosa no dudó en desplegar su sarcasmo por los inusuales posteos que compartió el aliado de Javier Milei.

En su agitada agenda, este lunes Petri presentó en El Plumerillo los nuevos helicópteros que se incorporan a la IV Brigada Aérea, dos Bell 407GXi, que serán utilizados en misiones de evacuación sanitaria, transporte de pasajeros y de carga para asistencia humanitaria. Estas unidades serán clave para el rescate de personas que estén en peligro en alta montaña, y también brindarán auxilio en ocasiones de tormentas, incendios o distintos desastres naturales.

"Veníamos de décadas no solamente de desinversión, sino décadas de persecución y demonización de nuestras Fuerzas Armadas", enfatizó Luis Petri en el mencionado evento, y luego subió algunos videos de la presentación a través de sus redes sociales.

Sin embargo, las publicaciones del ministro de Defensa que más llamaron la atención, son las que sumó este domingo, aludiendo a los aviones F-16 con gráficas al estilo afiches de películas de Hollywood, y posando acompañado de curiosos títulos como "Supersónica".

"Los F-16 argentinos ya vuelan hacia casa. Partieron desde la Base Aérea Skrydstrup, Dinamarca, y aterrizaron en la Base Aérea de Zaragoza, España, para su primera escala técnica. Con cada kilómetro, crece la expectativa. Hay un país entero esperando verlos entrar a nuestro cielo", escribió Petri en uno de los posteos sobre estos aviones que próximamente aterrizarán en la Argentina.

En medio de tanto fervor, este lunes Viviana Canosa despachó su sarcasmo contra el funcionario al plantear: "¿Qué le pasa a Petri? Esto que van a ver, no es que lo editamos nosotros y le pusimos la música, es original".

Acto seguido la periodista compartió al aire de su programa El bulo de Viviana (Carnaval Stream), algunas de las llamativas fotos que subió Luis Petri a sus redes sociales en modo astro de cine. Entre risas, Canosa disparó: "Muy Top Gun, todo muy bizarro. Es otro que se cree Hernán Drago. Sí, es un montón".

Entre los afiches de Luis Petri, el que generó mayor desconcierto entre Viviana Canosa y sus colegas, fue el que lleva estampada la leyenda "Supersónica". En la publicación en cuestión, el ministro destacó sobre las virtudes de los F-16: "Capacidad supersónica. Defensa supersónica. Argentina supersónica. La nueva era está por despegar. Y esta vez, volamos a velocidad supersónica".