"Que la pauta siga porque la necesitamos para vivir": salieron a la luz los polémicos audios de la familia de Jonatan Viale pidiendo pauta al "Chiqui" Tapia
Jorge Rial y Viviana Canosa presentaron en Revueltos audios de la familia de Jonatan Viale, donde le ruegan al dirigente deportivo que la pauta del Ceamse continúe.
Este jueves en Revueltos, programa emitido por Carnaval Streaming, Jorge Rial y Viviana Canosa sacaron a la luz escandalosos audios de la familia de Jonatan Viale rogándole a Claudio Fabián "Chiqui" Tapia por la restitución de la pauta del Ceamse.
"Esto que van a escuchar ahora es algo muy fuerte", advirtió Canosa antes presentar el material que desataría una fuerte polémica en el medio.
Rápidamente, Rial tomó la palabra y aportó contexto: "Vos atacás, pero recibís. Es raro esto. Se dividen en dos: tienen dos empresas. Entonces, por un lado, uno levanta indignado el enojo con el tema Ceamse. Si yo te digo que hasta hace un mes tenían pauta en Ceamse". Frente a la sorpresa de Canosa, que preguntó a quiénes se refería, el periodista respondió sin rodeos: "La familia Viale, hasta octubre de este año".
Acto seguido, se escuchó un primer audio de Ivanna Viale, hermana de Jonatan, en el que busca explicaciones y apoyo económico de Tapia: "Hola, Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Ivanna Viale. Bueno, mirá, te cuento que hoy hablamos con una persona que no sabemos quién es, que dijo que la publicidad no iba a seguir. Y bueno, yo necesitaría que por favor que me ayudes para poder continuar todo el año que viene. La pauta, en realidad, era hasta diciembre y nos dijeron que noviembre ya se terminaba, algo un poco raro. Pero bueno, era pedirte que nos des una mano, por favor".
En una segunda grabación, Ivanna insiste para intentar revertir la decisión: "Hubo una llamada de alguien de adentro de Ceamse que no sabemos quién es, que dijo que estaba dada de baja la pauta. Nosotros tenemos, primero, orden hasta diciembre. Y segundo, Ceamse siempre estuvo con nosotros. Ahora nos vamos nosotros con la radio para el año que viene, y estábamos esperando que ustedes estén también con nosotros. Entonces, te pido por favor, yo sigo siempre la línea de mi papá, o sea, que si hubo algún problema o algo que yo no sepa, que me quieras contar, que estuviste en medio en desacuerdo, lo que sea, porque no termino bien de entender. Me lo podés decir y lo charlamos. Pero bueno, te pido por favor que la pauta siga porque la necesitamos para vivir. Y nosotros siempre nos portamos súper bien con ustedes, y ustedes también con nosotros".
Finalmente, se difundió un audio de Leonor Schwadron, madre de Jonatan, quien intentó despegarse de los dichos del periodista y apelar al recuerdo de Mauro Viale.
Estos fueron los audios de la familia de Jonatan Viale que le enviaron a Claudio "Chiqui" Tapia
"Hola, Chiqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Leonor Viale, la esposa de Mauro Viale, periodista impresionante, un animal político. Y bueno, siempre tuvo una relación excelente con vos, por supuesto. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pueda decir Jonatan, porque somos productoras independientes. A mí me quedó la productora de Mauro Viale y Joni tiene su productora. Entonces, por favor, me podés retomar el CEAMSE que vos nos otorgabas con mucha generosidad, amor, cariño, en homenaje y honor a nuestro querido Mauro Viale que lo extrañamos un montón y me imagino que vos también, porque él era un relato de primera. Bueno, aguardo tu respuesta. Acordate, soy Leonor Viale, y vos le dabas la pauta a Ivanna Viale porque ella lo pone en la radio, en la M990, que conforma el grupo que es importantísimo porque sale por todo el país", expresó Leonor en el audio que se difundió.