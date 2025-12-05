Histórico: Netflix compró Warner Bros. y HBO Max y se convierte en el gigante absoluto del streaming

La plataforma sorprendió al adquirir Warner Bros. y HBO Max por 82.700 millones de dólares, quedándose con sus estudios, franquicias y todo su catálogo.

Netflix dio este viernes un paso gigantesco: cerró un acuerdo para adquirir los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros. Discovery, incluyendo su brazo de streaming HBO Max, por aproximadamente 83.000 millones de dólares.

Esta operación transformará profundamente el mapa del entretenimiento global, fusionando una de las bibliotecas más emblemáticas de Hollywood con la plataforma streaming líder mundial.

Warner_Bros Netflix adquirió Warner Bros. y HBO Max por 82.700 dólares. DPA La puja por quedarse con Warner fue intensa. Entre los contendientes aparecieron Paramount Skydance y Comcast, pero finalmente Netflix se impuso. Ofreció 27,75 dólares por acción, lo que representa una valoración total de 82.700 millones de dólares y una prima cercana al 12 % respecto al precio de mercado del jueves anterior. Su oferta resultó la más atractiva y confiable para Warner Bros. Discovery.

La fusión promete un cambio de paradigma: franjas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, clásicos como El mago de Oz, y el vasto universo DC Universe, con figuras como Batman o Superman, pasarán a formar parte del catálogo de Netflix. Esta integración no solo amplía su oferta, sino que consolida su capacidad de producción y distribución en forma vertical, dando a la empresa un control sin precedentes sobre la creación de contenidos.

netflix logo La plataforma de streaming contará con un mayor catálogo del que ya tiene. Archivo MDZ Según su codirector ejecutivo, Ted Sarandos, "nuestra misión siempre fue entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como Casablanca y El ciudadano hasta clásicos como Harry Potter, con títulos que definen la cultura como Stranger Things y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa".