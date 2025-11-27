Tom Hanks arrasa en Netflix con una comedia dramática que te encantará

El actor vuelve a cautivar con una película que, actualmente, es en una de las más vistas de Netflix y es ideal para ver este fin de semana.

Si sos fanático de las comedias dramáticas, esta película no te la podés perder. Recientemente, Netflix añadió a su catálogo un film protagonizado por Tom Hanks que se ha vuelto tendencia en la plataforma de streaming, siendo en este momento la quinta película más vista del momento.

Estamos hablando de El peor vecino del mundo (A Man Called Otto, título original), un film dirigido por Marc Forster y escrito por David Magee. Con una duración de 126 minutos, esta propuesta se estrenó originalmente en el año 2022.

El peor vecino del mundo 2 Actualmente, El peor vecino es la quinta película más vista en Netflix. IMDB. La trama sigue a un hombre marcado por la pérdida y el aislamiento, cuya vida transcurre sin expectativas. Todo parece encaminado hacia un final anunciado, hasta que una familia se muda frente a su casa y rompe, casi sin quererlo, con toda su estructura emocional. A partir de ese encuentro nace un vínculo inesperado que transforma a todos.

Este largometraje es la segunda adaptación de la novela A Man Called Ove, escrita por Fredrik Backman.

Mirá el trailer de El peor vecino del mundo El Peor Vecino Del Mundo - Trailer Además de Hanks, en esta película participan: Mariana Treviño; Rachel Keller; Manuel Garcia-Rulfo; Cameron Britton; Juanita Jennings; y Mack Bayda.