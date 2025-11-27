Netflix: si te gustó La Chica de la Nieve, tienes que ver este impactante thriller psicológico

Netflix estrenó una serie del autor de bestsellers, Javier Castillo, que promete ser un éxito en la plataforma.

Netflix estrenó una serie de suspenso psicológico que está cautivando a la audiencia. Después de La chica de la nieve, llega otra entrega de Javier Castillo, autor de bestsellers. El cuco de cristal es otra de sus obras más conocidas.

Netflix de qué se trata “Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

cuco Netflix tiene una serie para maratonear. Fuente: Netflix. Una doctora después de sufrir un infarto se somete a un trasplante de corazón y luego se verá envuelta en una trama de secretos y misterios cuando una mujer la invita a pasar unos días a la casa del chico que fue el donante del órgano.

La llegada de Clara a ese pueblo desencadenará conflictos en la comunidad que se creían superados. De alguna manera la serie conectará hechos trágicos de hace 20 años con las consecuencias del presente mientras la protagonista debe enfrentarse a la ausencia de un padre, a un pasado silenciado y la tensión que hay en el pueblo.

La serie tiene seis episodios y fue dirigida por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, con guiones de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig. Se trata de los mismos creadores de La chica de nieve y Estoy vivo.