Netflix: la nueva serie dramática basada en hechos reales que está impactando a todo el mundo

Inspirada en una historia real, esta serie es la más vista del momento en la plataforma de streaming.

La serie se estrenó el pasado miércoles 5 de noviembre.

El drama histórico del momento está en Netflix: Heweliusz, la miniserie polaca estrenada el 5 de noviembre, reconstruye el naufragio del MS Jan Heweliusz y, actualmente, se posiciona como la más vista del catálogo.

Esta propuesta tiene con cinco capítulos, cuya duración ronda la hora cada uno.

Heweliusz 2 Heweliusz está basada en una historia real. IMDB. "Tras una catastrófica tragedia en un ferri, el capitán que no estaba de turno busca respuestas y justicia para quienes perdieron su vida… y para quienes quedaron atrás", cuenta la sinopsis de la serie.

El hecho real en el que se basa la miniserie ocurrió el 14 de enero de 1993, cuando el transbordador naufragó en el mar Báltico durante la ruta entre Swinoujcie (Polonia) y Ystad (Suecia). De las 65 personas a bordo, 56 fallecieron, convirtiéndose en el mayor desastre marítimo en tiempos de paz en la historia de Polonia.