Netflix estrenó un estremecedor documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa
Netflix estrenó una serie documental de tres episodios donde se revive la trágica muerte de un joven de 18 años en el 2020.
Este 13 de noviembre Netflix puso a disposición de la audiencia una serie documental estremecedora. “50 segundos” es una historia que todavía duele. Se trata del asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell a la salida de un boliche.
Netflix: un dolor que sigue vivo
“Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.
Te Podría Interesar
El documental recuerda el caso del joven de 18 años que perdió la vida cuando un grupo de rugbiers comenzó a golpearlo a la salida del boliche Le Brique en enero de 2020. Netflix realiza una reconstrucción audiovisual de alta calidad con testimonios inéditos, imágenes de archivo y una narrativa que apunta a comprender el caso.
El documental tiene tres episodios donde se ve un recorrido donde el relato no se centra en la crudeza judicial. En las cámaras aparecen Graciela y Silvino, los padres de Fernando, que se transformaron en un reflejo del dolor.
Este documental suma voces que no se habían escuchado de familiares, abogados y especialistas. Por primera vez aparecerán hablando los familiares de los condenados. Algunos padres y madres accedieron a hablar frente a las cámaras.
De alguna manera el documental intenta que la audiencia realice un ejercicio de memoria y empatía. Una tragedia que conmocionó a un país entero. El título hace referencia al tiempo exacto en que duró el ataque contra Fernando.