Limpieza: el truco casero para activar el percarbonato de sodio para quitar todo tipo de manchas

Se trata de agua oxigenada solidificada que tiene un efecto blanqueador sobre la ropa. Los expertos en limpieza lo recomiendan.

La limpieza de la ropa, especialmente la blanca, a veces se transforma en un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, existe un producto que no todos saben usar de la manera correcta, que es capaz de hacer desaparecer las manchas.

Limpieza con percarbonato de sodio Los entendidos del tema señalan que hay que saber activar el percarbonato de sodio para que actúe como corresponde. Se trata de un compuesto que es agua oxigenada solidificada que en agua fría no reacciona, por eso hay que estar atentos a este truco.

Lo que hay que hacer para poder usarlo para la limpieza de las prendas es colocar agua caliente en una jarra y añadir dos cucharadas de percarbonato de sodio. De a poco se producirá una reacción que irá liberando oxígeno. Esto permitirá sacar todo tipo de manchas, desodorizar y mantener las prendas en perfectas condiciones.

Lo cierto es que usar percarbonato de sodio es una alternativa más sostenible que la lavandina. No solo reaviva el blanco de las prendas sino que además es bueno para desinfectar. Para reforzar el lavado diario se añaden dos cucharadas del producto en el tambor de la lavadora y el ciclo de lavado debe realizarse con agua caliente.

Por otra parte, si la prenda está amarillenta se pueden colocar dos cucharadas de percarbonato de sodio en un balde con agua caliente y sumergir la ropa al menos durante media hora. Luego lavar como de costumbre y verán cómo se recupera el blanco original.