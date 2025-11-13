Jardinería: el oro líquido para el jardín que nadie conoce y que hace milagros en las plantas

Es posible usar el agua de papa para fortalecer las plantas. Un truco que conocen los expertos en jardinería.

Hay un fertilizante que es 100% orgánico y generalmente se va por el desagüe porque pocos conocen su uso. Sin embargo, los entendidos de jardinería señalan que cada vez que hiervan papas deben guardar el agua resultante. Ese líquido tiene minerales esenciales para las plantas.

Jardinería. Un líquido que aporta a las plantas muchos minerales. Jardinería: qué hay detrás del agua de papa Cuando se cocen las papas con cáscaras los nutrientes se liberan al agua creando así una infusión revitalizante. De esa manera el líquido aportará a las plantas potasio que sirve para fortalecer tallos, paredes celulares y ayuda a las plantas a resistir contra el estrés. Además, estimula la floración.

También el agua de papa aporta magnesio que es el motor de la clorofila. Ayuda directamente en la fotosíntesis, es decir que la planta tendrá hojas más verdes y vibrantes. Además, combate las molestas hojas amarillas.

Para que el truco de jardinería funcione se cocinan las papas sin agregar sal ni condimentos. Luego se deja enfriar y se usa para regar directamente la base de las plantas reemplazando un riego normal.

Este líquido nutritivo para las plantas se puede usar en todos los ejemplares, pero sobre todo en aquellas que están en etapa de floración o a punto de dar sus frutos porque serán las que más lo aprovecharán.