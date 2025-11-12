Biodescodificación: el significado emocional de la dislexia y cómo abordarla

La biodescodificación busca el significado y el origen de este trastorno a través de un análisis progundo de las emociones.

En la actualidad, la dislexia es un tema que preocupa a padres y madres. Se trata de un trastorno que afecta la adquisición de habilidades de lectura y escritura. Sin embargo, la biodescodificación propone una visión que va más allá.

Biodescodificación y dislexia La biodescodificación explora el origen mental y emocional, incluso transgeneracional de este trastorno. En lo físico la dislexia se manifiesta como un problema de aprendizaje en la lectura. La dificultad en la lateralidad es un factor que puede estar "contrariado" en los individuos con dislexia.

dislexia Biodescodificación. La dislexia es un Trastorno Específico del Aprendizaje de origen neurobiológico. Archivo MDZ Lo cierto es que la biodescodificación señala que este trastorno aparece en niños que tienen una fuerte presión o coerción para sobresalir intelectualmente. Esa dificultad para coordinar la lectura muestra un conflicto emocional que es más profundo.

El significado que atribuye esta corriente habla de una dificultad de integración del niño al utilizar en forma simultánea dos hemisferios cerebrales. También puede tratarse de un conflicto de género o de identidad, de alguna manera se interpreta como un problema para conciliar los principios femenino y masculino (o la energía Yin y Yang) dentro de sí.

Por otra parte, la biodescodificación señala que la dislexia podría estar vinculada a un conflicto o "rotura de relaciones" con los padres de los propios padres (los abuelos). La emoción reprimida sería: