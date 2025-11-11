Biodescodificación y cálculos renales: el significado emocional de esta afectación

La biodescodificación encuentra un significado y una explicación a este problema de salud. Recomienda liberar las emociones para sanar.

La biodescodificación es una corriente que propone una conexión directa entre los síntomas físicos y los conflictos emocionales que no se han resuelto. Esta perspectiva señala que la formación de cálculos es una manifestación de emociones y pensamientos “endurecidos” acumulados.

Biodescodificación y cálculos Qué es la biodescodificación y para qué sirve Foto: Noticias Argentinas La biodescodificación busca sanar a través de las emociones. Foto: Noticias Argentinas Los expertos en el campo de la biodescodificación muestran una mirada metafísica sobre el significado de estas formaciones. Estos cálculos, biliares, renales, etc, con el paso del tiempo sugieren un patrón mental sostenido: la persona alimenta por largos periodos sentimientos y pensamientos de agresividad, descontento y celos.

La característica es que esos pensamientos se mantienen en secreto y no se expresan. De esa manera la rigidez mental y la represión de los sentimientos hacen a la persona más susceptible a "petrificar" estas emociones en su cuerpo, según la biodescodificación.

En tanto, cuando los cálculos se forman en la vesícula biliar la biodescodificación apunta a un “error de cálculo” en la vida de las personas. De alguna forma existe una disonancia entre lo que la persona piensa y en cómo actúa.