Biodescodificación y cálculos renales: el significado emocional de esta afectación
La biodescodificación encuentra un significado y una explicación a este problema de salud. Recomienda liberar las emociones para sanar.
La biodescodificación es una corriente que propone una conexión directa entre los síntomas físicos y los conflictos emocionales que no se han resuelto. Esta perspectiva señala que la formación de cálculos es una manifestación de emociones y pensamientos “endurecidos” acumulados.
Biodescodificación y cálculos
Los expertos en el campo de la biodescodificación muestran una mirada metafísica sobre el significado de estas formaciones. Estos cálculos, biliares, renales, etc, con el paso del tiempo sugieren un patrón mental sostenido: la persona alimenta por largos periodos sentimientos y pensamientos de agresividad, descontento y celos.
La característica es que esos pensamientos se mantienen en secreto y no se expresan. De esa manera la rigidez mental y la represión de los sentimientos hacen a la persona más susceptible a "petrificar" estas emociones en su cuerpo, según la biodescodificación.
En tanto, cuando los cálculos se forman en la vesícula biliar la biodescodificación apunta a un “error de cálculo” en la vida de las personas. De alguna forma existe una disonancia entre lo que la persona piensa y en cómo actúa.
El resentir de este problema es la amargura, los juicios condenatorios y el deseo de que “el otro no tenga rabia hacia mi”. Es una agresividad reprimida. Para esto, la biodescodificación propone encontrar las emociones que aquejan, en este caso la agresividad y el descontento, y liberarlas para sanar. Sin embargo, siempre se recomienda acudir al médico ante problemas de salud.