Biodescodificación: el significado y el origen emocional detrás del Parkinson

La biodescodificación busca un significado emocional en cada una de las enfermedades para resolverlas y curarlas.

La biodescodificación es una terapia complementaria que busca una conexión entre los síntomas físicos y los conflictos emocionales que no han sido resueltos. No es un tratamiento médico, sino un enfoque alternativo que busca sanar curando emociones que son problemáticas.

Biodescodificación y Parkinson El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico de la cuarta etapa biológica. Se conoce por la destrucción progresiva de las neuronas en la sustancia negra lo que se traduce en temblor y rigidez en el cuerpo. También afecta la función cognitiva y emocional.

El Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso. La biodescodificación atribuye un significado a esta enfermedad y la asocia con una "crisis épica en curación" y la búsqueda de un "Yaciente" (una persona cuyo resentir se repite en el árbol genealógico). El conflicto se centra en el miedo a soltar o a terminar ciclos. Esto le ocurre generalmente a personas que quieren controlar todo.

La biodescodificación señala que hay un conflicto de futuro, el miedo a dejar de vivir o a no terminar cosas. Eso lleva a las personas a detener el movimiento o no llegar a terminar una acción. También esta corriente lo relaciona con una tendencia a retener a alguien o algo pese a que la situación haya terminado.

El sentimiento no expresado sería: "Quiero actuar pero no me dejan", "Quiero actuar y no sé dónde" o "No quiero concluir, no quiero acabar". Físicamente se traduce en un impulso de lanzar el gesto, pero sin llegar a realizarlo.