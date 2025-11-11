Jardinería: las plantas que no deben estar en el interior porque bloquean la energía, según el Feng Shui
El Feng Shui señala que hay plantas que deben estar en espacios abiertos. Los que saben de jardinería prestan atención a esto.
El Feng Shui señala que las plantas influyen en el flujo de energía y si bien hay especies que se consideran imanes de prosperidad y calma, estando en el interior pueden bloquear la energía. Los que se dedican a la jardinería deberían prestar atención.
Jardinería y Feng Shui
Para mantener el hogar como un refugio de equilibrio y buena energía es importante conocer cuáles son las plantas que se recomienda evitar tradicionalmente dentro de los espacios cerrados para que no se genere tensión.
El cactus, a pesar de su belleza tiene espinas que son un símbolo de energía agresiva que puede atraer los problemas y estrés emocional. Se sugiere reservarlos a exteriores y a balcones.
En tanto, la lengua de suegra, sansevieria, es conocida por sus hojas rígidas y afiladas. Es una planta que puede generar “energía cortante” si se agrupa en grandes cantidades. Se aconseja tener dos unidades para no saturar espacios cerrados.
Por otro lado, las plantas secas o muertas tampoco son recomendables. Representan la energía estancada, la nostalgia y el agotamiento. El Feng Shui señala que las plantas tienen que estar vivas y en buenas condiciones.
Para atraer la calma, la abundancia y la prosperidad, el Feng Shui recomienda optar por plantas con hojas redondeadas o suaves que transmitan una energía nutritiva y fluida: Poto, Bambú de la suerte, Palmera Areca, Helechos, Lavanda y Orquídeas.